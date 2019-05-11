يرصد "الوطن" ابرز 15 معلومة عن محور 30 يونيو (الطريق التبادلي للطريق الموازي لقناة السويس) الذي تفقده اليوم، عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خاصة وأنه يربط موانئ مصر "شرق وغرب بورسعيد، دمياط، الإسكندرية، العريش، خليج السويس" ببعضها.

1- هو طريق حر مزدوج بطول 95 كيلو متر، وعرض 80 مترا.

2- شُيِّدَ بتكلفة استثمارية 5.2 مليار جنيه.

3- يعتبر محور الحركة الرئيسى لتنمية إقليم قناة السويس.

4- نفذه الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، ممثلا فى جهاز تعمير سيناء.

5- عملت به 21 شركة مقاولات.

6- يضم مجموعة كباري، ومنها كوبرى أعلى وصلة متفرعة من مصرف بحر البقر، والتى تنقل 5 ملايين متر مكعب من مياه الصرف الزراعي يوميا، إلى شرق قناة السويس، وحتى محطة معالجة المياه، لإعادة استخدامها فى أعمال الزراعة، لتنمية منطقة غرب سيناء.

7- يبدأ المحور من جنوب بورسعيد مارا بالطريق الدولى الساحلى "بورسعيد/ دمياط"، ويمتد جنوباً حتى علامة الكيلو 94 طريق "القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي".

8- يتكون من اتجاهين "القطاع الجنوبى" بطول 48 كيلو متر، و"القطاع الشمالي" بطول 47 كيلو متر، وبكل منهما 5 حارات مرورية، بالإضافة إلى طريقي خدمة على جانبيه.

9- يضم 17 كوبرى (11 رئيسي، و6 فرعية عمودية على المسار).

10- يشمل 16 نفقا عرضيا للسيارات والمشاة، ونفقين للمشاة فقط.

11- به محطتين لتحصيل الرسوم، و6 محطات للخدمة.

12- يسهم فى زيادة الربط بين سيناء والدلتا، من خلال ربطها مع أنفاق قناة السويس، مما يساهم فى إسراع معدلات التنمية.

13- بلغت كميات الحفر والردم والإحلال 17.4 مليون متر مكعب، وإجمالى أعمال الأسفلت 9 ملايين متر مربع.

14- استخدم فيه 34 ألف طن حديد تسليح وباكيات معدنية.

15- شاركت فى تنفيذه نحو ألفي مُعدِّة متنوعة، وحوالى 50 ألف عامل.