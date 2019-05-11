طالب نائب الرئيس الكونغولي السابق جان بيير بيمبا المحكمة الجنائية الدولية بتعويضه بـ 68 مليون يورو، عن اعتقاله لمدة 10 سنوات ومصادرة أمواله.

ودعا جان بيير الجنائية الدولية لتعويضه مبلغ 26 مليون يورو عن اعتقاله، معتبرا نفسه كان "ضحية خطأ قضائي"، ومبلغ 42 مليون يورو تعويضا عن "التدهور" الذي عرفته ممتلكاته، وفقا لما ذكرته وكالة "أخبار" الموريتانية.

وكانت المحكمة، طالبت لدى اعتقالها جان بيير بعض الدول بـ"تجميد أمواله، ومصادرة ممتلكاته"، ومن بين ذلك "فيلا فاخرة، وبوينغ 737 بمدينة فارو البرتغالية، وحسابات بنكية بعضها في الخارج، و6 طائرات بالكونغو الديمقراطية، تابعة لشركة نقله الجوية".

واتهمت "الجنائية الدولية"، جان بيير بيمبا بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بجمهورية وسط إفريقيا عامي 2002-2003"، وقد برأته في يونيو 2018، بعد 10 سنوات من الاعتقال.