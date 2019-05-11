أعلنت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، تقدمها ببيان عاجل إلى وزراء الزراعة والمالية والتخطيط، بشأن عدم صرف رواتب 12 ألف عامل بقطاع الزراعة شهرين متتالين.

وقالت عتمان، إن هناك 12 ألف عامل بقطاع الزراعة يعملون بـ 4 شركات تابعة للشركة القابضة للاستصلاح الأراضي التابعة للدولة، لم يتقاضوا رواتبهم شهرين متتالين، رغم قرار رئيس الوزراء بإسناد أعمال بالأمر المباشر لهذه الشركات.

وتابعت: "على الرغم من مرور أربع سنوات على ضم شركات استصلاح الأراضي الست (العقارية، ريجوا، العامة، العربية، وكوم أمبو")، تحت مظلة وزارة الزراعة، وتعهدات الحكومات السابقة والحالية مرارا وتكرارا بإعادة هيكلتها، ووضع حلول جذرية لمديونيتها للضرائب والتأمينات، غير أنه حتى الآن لم تنفذ الحكومات وعودها".

وأضافت: "هذا الأمر أدى إلى تأزم صرف رواتب العاملين وتهالك المعدات لعدم تشغليها لفترات طويلة، وارتفاع مديونيتها"، منوهة إلى أن هذه الشركات تمتلك بنية أساسية وعمالة فنية نادرة في مجال استصلاح الأراضي، وساهمت من قبل في العديد من المشروعات التنموية.