تصدر برنامج "شيخ الحارة" المركز الأول، في الأكثر مشاهدة على الـ"يوتيوب"، وذلك منذ بداية رمضان وحتي اليوم السادس من الشهر الكريم، متقدمًا على برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي جاء في المركز الثاني وبرنامج "قلبي اطمأن" الذي احتل المركز الثالث.

واحتل "شيخ الحارة"، المركز الأول في الأكثر مشاهدة، بحلقة الفنانة آيتن عامر، التي تم عرضها في اليوم الثالث من رمضان، بالإضافة إلى حلقة الفنان أحمد سعد، التي عرضت على مدى جزأين يومي 4 و5 من الشهر الكريم.

"شيخ الحارة"، تقدمه الاعلامية بسمة وهبة في السادسة و40 دقيقة طوال أيام شهر رمضان المبارك على فضائية "القاهرة والناس"، وتستضيف في حلقاته عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، ويتميز "شيخ الحارة" بفقرات مبتكرة وجريئة، وبأسرار مثيرة تُذاع لأول مرة.