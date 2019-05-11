يواصل الفنيون والعمال بقطاع شئون الإنتاج الثقافي، العمل اليوم السبت، لتجهيز وإعداد موقع برنامج "هل هلالك"، ووضع اللمسات الأخيرة لديكور المسرح، لإطلاق فعاليات برنامج "هل هلالك" الليلة، والذي يفتتح بحفل إنشاد ديني للمنشد محمود التهامي.

"هل هلالك" يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، وتنطلق فعالياته في التاسعة من مساء اليوم السبت، بساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك للسنة الرابعة على التوالي، في الفترة من ٦ حتى ٢٠ رمضان، ويقدم مجانًا للجمهور ٩م يوميًا .