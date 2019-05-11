دقيقتان مليئتان بالمشاعر، ذلك الوقت التي قررت فيه "نور" الشخصية التي تجسدها دينا الشربيني في مسلسل زي الشمس، إخبار ابنة شقيقتها "كارما" بوفاة والدتها "فريدة" المختفية، خلال أحداث الحلقة الرابعة من العمل الدرامي الذي يذاع عبر شاشة قناة Mbc مصر، ليدخل موقف الوفاة ضمن قائمة المشاهد التي نالت إعجاب المشاهدين.

"أنا في الحاجات دي كنت بعتمد عليها هي".. جملة سلسلة خرجت من لسان "نور" بالمشهد الذي أبدعت فيه، معبرة خلاله عن مدى حبها واحتياجها لشقيقتها "فريدة" والتي تجسد شخصيتها الفنانة ريهام عبد الغفور، لتستكمل دينا الشربيني حوارها بسهولة وسلاسة بما يتناسب مع طبيعة ابنة شقيقتها المراهقة، قائلة: "امبارح لما كنا رايحين نشوف فريدة مكناش رايحين نشوف العربية.. كنا بنشوف هي عايشة ولا لا.. طلع لا.. أنا أسفة".

وبعد كلماتها التي تتناسب مع سن "كارما"، حاولت "نور" أن تعتمد على ابنة شقيقتها في إخبار أشقائها بوضع والدتهم، وذلك باعتمادها على جملة تشعر "كارما" بقدر من المسؤولية، موجهة لها "أنا عيزاكي تساعديني نقول ليوسف وكريم، عارفة موضوع كبير عليكي أوي"، لتختتم "دينا" المشهد بمنتهى الحنان والحب حيث احتضنت "كارما" محاولة التهوين عليها.

واعتمدت دينا الشربيني في ذلك المشهد على الطريقة المباشرة في إخبار "كارما" بوفاة والدتها "فريدة"، الأمر الذي رجحه الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، في التعامل مع الأطفال والمراهقين في حال فقدان الأحباء والأشخاص المقربين لهم، لافتا إلى أن الإخبار بالأمور مباشرة هي أفضل الطرق.

وأوضح فرويز، لـ"الوطن" أن أسلوب الإخبار فيما يخص وفاة الأقارب، يختلف حسب طبيعة كل طفل ودرجة قربه من المتوفي ومدى تعلقه به، مشيرا إلى أن بعض الجينات الوراثية قد تؤثر في إصابة الأطفال بالاكتئاب حيث يصبحون أكثر عرضة للمرض.

مسلسل "زي الشمس"، تدور أحداثه حول نور، التي تعيش صراع عائلي انعكس على شخصيتها وعلى تصرفاتها واندفاعها وجموحها في الحياة بعد دراستها للقانون، تنطلق نور في أجواء غير مستقرة تدفعها لعدد من ردود الأفعال غير المتوقعة، العمل الدرامي من بطولة دينا الشربيني، بمشاركة كل من جمال سليمان، وأحمد داود، وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وريهام عبد الغفور، أحمد مالك، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.