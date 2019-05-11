تفقدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم السبت، عددا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل للمراحل التعليمية المتعددة بإداراتي شرق وغرب كفر الشيخ التعليمية، كما تابعت أعمال كنترول الشهادة الإعدادية الرئيسي والكنترولات الفرعية بالإدارات التعليمية، للاستعداد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي، والمقر لها غدا الأحد.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن غرفة العمليات لم تتلق شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم وأن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط ومن المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني.