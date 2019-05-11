أكدت الفنانة كارول سماحة، أنها سعيدة بالأجواء الرمضانية في مصر، مشيرة أنها تعودت عليها لأنها تقضي رمضان في مصر منذ أكثر من عام.

وعن النجاح الذي حققته كارول مؤخرا من خلال أغنية "المطلقة"، أكدت لـ"الوطن" أنها راضية عنه للغاية لأنها لمست نجاح الأغنية في الشارع، مشيرة إلى أنها تفكر في غناء أكثر من أغنية اجتماعية خلال الفترة المقبلة.

وبخصوص تكرار تجربة حفلة "الحلم" التي غنى خلالها عبد الحليم حافظ عن طريق "الهولوجرام"، فأكدت أنها من الممكن أن تكرر هذه التجربة أيضا خلال الفترة المقبلة، لكنها تفضل أن تقدم شيء جديد ومختلف في كل مرة.