بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "زي الشمس" بأجواء شديدة من الحزن، حيث يسيطر الألم الشديد على "نور" (دينا الشربيني) لوفاة شقيقتها "فريدة" (ريهام عبد الغفور)، بينما يحاول "عُمر" (أحد السعدني) مساعدتها لتقبل الأمر، وسط انهيار الجميع.

وحاولت "نور" التماسك أمام أبناء شقيقتها ووالدتها (سوسن بدر)، بينما تسترجع العديد من ذكرياتها مع "فريدة"، وتتمنى عودة الأيام لإخبارها بحبها الشديد لها ومسامحتها لخيانتها مع خطيبها السابق "عُمر"، بينما تقرر إخبار نجلة "فريدة" الكبرى الطفلة "كرما" بحقيقة وفاة والدتها للاعتراف لها بوفاة والدتها ومساعدتها في إخبار الجميع بذلك، لتصاب الابنة بصدمة شديدة.

مسلسل "زي الشمس"، تدور أحداثه حول نور، التي تعيش صراع عائلي انعكس على شخصيتها وعلى تصرفاتها واندفاعها وجموحها في الحياة بعد دراستها للقانون، تنطلق نور في أجواء غير مستقرة تدفعها لعدد من ردود الأفعال غير المتوقعة، العمل الدرامي من بطولة دينا الشربيني، بمشاركة كل من جمال سليمان، وأحمد داود، وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وريهام عبد الغفور، أحمد مالك، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.