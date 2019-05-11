قافلتان وسهرتان وعرض فني في ليالي رمضان بـ"ثقافة الوادي الجديد"

قال صلاح حسان، مدير عام مديرية الثقافة الجماهيرية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، إنه سيجري تنفيذ قافلتين وسهرتين وأمسية وشعرية وعرض فني ببرنامج ليالي رمضان الثقافية والذي تنظمه المديرية لأحياء شهر رمضان المعظم في الفترة من 5 حتى 15 رمضان.

وأكد صلاح، أن تنظيم قافلة ثقافية تضم محاضرة بعنوان "الحوار وقبول الآخر" مع تقديم عرض لفرقة إنشاد ومسابقة ثقافية بجوائز فورية في التاسعة من مساء اليوم في مركز شباب قرية مرزوق بمركز بلاط، وقافلة ثانية تتضمن محاضرة بعنوان " ثقافة الحوار والاختلاف"، وتخت موسيقي، وعرض تنورة، ومسابقة ثقافية بجوائز فورية في بيت ثقافة قرية بولاق.

وأشار إلى أن المديرية ستنظم سهرتين الأولى 8.30 مساء اليوم في مركز شباب قرية القصر بمركز الداخلة، والثانية في نفس الموعد بمركز شباب قرية بغداد بمركز باريس، كما ستنظم المديرية أمسية شعرية لشعراء نادي الأدب بمركز الداخلة في الساعة 10.30 مساء اليوم في مركز شباب قرية مرزوق بمركز بلاط، وعرض فني لفرقة موط التلقائية في الساعة 8.30 مساء اليوم بمركز شباب الداخلة.