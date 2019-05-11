تحقق نيابة ثان طنطا، مع طالب ثانوي و3 من زملائه في واقعة اشتعال النيران في قطة، بعد اعترافهم بالمناقشة التي أجرتها الأجهزة الأمنية معهم.

مصادر: المتهمون اعترفوا بارتكاب الواقعة بهدف رحمتها من الألم بعد دهسها بواسطة سيارة ملاكي

وكشفت مصادر بمجمع محاكم طنطا، عن أن المتهم "أحمد.ح"، طالب بالصف الأول الثانوي وبرفقته 3 من زملائه، وأثناء تواجدهم أمام مستشفى طنطا الدولي، أشعلوا النيران في القطة، بعد أن دهستها إحدى السيارات الملاكي، وقرر برفقة زملائه إشعال النيران فيها مدعين أن ذلك بهدف إراحتها من الألم الذي تتألمه بعد تعرضها لعملية دهس من قبل إحدى السيارات، وقاموا بتصويرها فيديو ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأشار المصدر، إلى ان المتهمين الـ 4 حضروا اليوم، وسط حراسة أمنية، من أجل عرضهم على نيابة ثان طنطا، للتحقيق معهم، وبرفقتهم محامين للدفاع عنهم، وأولياء أمورهم، وجار سماع أقوالهم.

وكان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم ثان طنطا، يفيد بضبط "أحمد.ح" طالب بالمرحلة الثانوية، و3 من زملائه، مقيمين بدائرة قسم ثان طنطا، لإضرامه النيران في قطة حتى الموت.