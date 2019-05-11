عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية، اليوم، على جثة طافية بمياه نهر النيل بقرية مرجانة بالقناطر الخيرية، وتم نقلها إلى مستشفة القناطر.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من العميد احمد عبدالحفيظ مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بالعثور على جثة طافية بمياه نهر النيل أمام قرية مرجانة بالقناطر الخيرية.

وتم إخطار العميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية وتبين من تحريات المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية الجثة لشخص يرتدي بانطلون جنز أزرق، وتشيرت أزرق، وحذاء بني اللون، ويحمل تحقيق شخصية بأسم "وائل.ا.ع.ا"، 40 عاما، قمحي اللون، ذو شعر أسود.

وبمعاينة الجثة تبين أنه لا يوجد أي شبهة جنائية. وجارِ تكثيف الجهود للتوصل إلي أهل المتوفي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.