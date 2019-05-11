قال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه سيتم قبل عيد الفطر الانتهاء من أعمال التطوير التى تتولاها المحافظة ضمن استعدادات بطولة كأس الأمم الأفريقية سواء تطوير المناطق المحيطة بالاستادات ورصف الطرق وطلاء العقارات المطلة على استادى القاهرة والسلام، ورفع كفاءة الأرصفة ومداخل الاستادات والأماكن المحيطة بالملاعب التى تستضيف تدريبات المنتخبات الأفريقية سواء ملعب السكة الحديد أو المقاولين العرب أو بتروسبورت وخلافه.

"المترو": زيادة عدد رحلات الخط الثالث لنقل المشجعين

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ«الوطن»، أنه جارٍ إنشاء شارع موازٍ لشارع يوسف عباس للحد من أى زحام مرورى، وأكد المهندس على الفضالى، رئيس شركة مترو الأنفاق، أنه ستتم زيادة عدد رحلات الخط الثالث للمترو «العتبة - الأهرام بمصر الجديدة»، تزامناً مع انطلاق فعاليات البطولة، لتسهيل الوصول إلى محطة الاستاد على الركاب، لمشاهدة مباريات المنتخب الوطنى بالبطولة. وقال «الفضالى»، لـ«الوطن»، إن جميع قطارات الخطوط الثلاثة تعمل بكامل طاقتها، وأن غرفة العمليات المركزية لم تتلقّ أى شكاوى من الركاب خلال الأيام القليلة الماضية.