تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من كشف غموض العثور على أشلاء بشرية داخل حقيبتين بجوار إحدى الترع، حيث تبين أنها لأحد الأشخاص من منطقة «سيدى بشر»، تم التعرف على هويته، قام شريكه، ويعمل «سمسار عملة»، ويقيم بمحافظة أسيوط، بقتله وتمزيق جثته وتقطيع أوصاله باستخدام «منشار»، بسبب خلافات مالية بينهما.

بداية الواقعة بورود إخطار إلى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، من مدير إدارة البحث الجنائى، اللواء شريف رؤوف، يفيد بعثور أهالى قرية «حوض 13»، بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث، على جثة مجهولة مقطعة وموزعة على حقيبتين، تم إلقاؤهما بجوار الترعة، ما أثار حالة من الذعر بين أهالى المنطقة، فأمر بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة.

وخلال 24 ساعة، توصل فريق البحث من ضباط الأمن العام والبحث الجنائى إلى هوية القتيل، ويُدعى «محمد. ع. أ»، 44 سنة، كما تم التوصل إلى مرتكب الواقعة، ويُدعى «هيثم. ح. س»، 34 سنة، سمسار عملة، وعقب تقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بقتل شريكه نتيجة خلاف بينهما على مبلغ 50 ألف جنيه، وقال إنه حال وجود المجنى عليه داخل شقته، قام بالتعدى عليه بضربه بزجاجة حتى لفظ أنفاسه، ثم قام بتقطيع جثته باستخدام «منشار»، ووضعها فى حقيبتين ألقاهما فى نفس مكان العثور عليهما.