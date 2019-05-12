قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، إن المحافظة تولي رعايتها الكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بالتوازي مع توجهات الدولة، وإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية 2018، عاما لذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال حضور محافظ سوهاج، مساء اليوم، حفل الإفطار الجماعي مع 50 طفلا وطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي نظمة نادي "ليونز سوهاج"، بمدرسة التربية الفكرية، بحي غرب سوهاج.

وهنأ المحافظ الطلبة والطالبات وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس بمناسبة شهر رمضان المبارك، وقام بتوزيع الهدايا العينية على 50 طالبا وطالبة من أبناء المدرسة، وتضمن الحفل إنشادات دينية وعروض فنية من طلاب المدرسة.

وتفقد "الأنصاري" غرف نوم الطلاب، والاستراحات والمطبخ بعد تطويرها، مؤكدًا حرص المحافظة على تسهيل الخدمات المختلفة لذوي الإعاقة، وتلبية متطلباتهم وتعزيز حقوقهم في جميع المجالات، كونهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

حضر الإفطار الجماعي الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، واللواء هشام الشافعي مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعقيد هشام محمد علي المستشار العسكري والدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس أحمد عبدالعظيم المدني رئيس نادي ليونز سوهاج، وجيهان ربيع رئيس مجلس إدارة النادي، وعدد من الطلبة وأولياء الأمور.