قالت صحيفة «الجريدة» السودانية، اليوم، إن الرئيس المعزول عمر البشير، أقر بتورطه فى الاتهامات المتعلقة بـ«الفساد المالى ومخالفة قوانين النقد الأجنبى وغسل الأموال»، التى وجهتها له النيابة العامة، ونقلت الجريدة عن «البشير» قوله خلال التحقيقات «لا شك أنه خلال الـ30 عاماً هنالك مظلومون، ويبدو أن دعوة بعضهم أصابتنا».

وأكد مصدر سودانى لـ«الجريدة» أن «البشير أشار إلى أسماء أخرى لها صلة بالقضية، وخضع للتحقيقات وهو فى حالة نفسية سيئة»، بينما بدأت الشرطة السودانية فى إزالة اسمه وصوره من على جدران أبراج سكن الضباط، بالعاصمة الخرطوم. وكشفت وسائل إعلام سودانية، اليوم، أن الأجهزة الأمنية العسكرية أحبطت محاولة اغتيال استهدفت رئيس المجلس الانتقالى، الفريق عبدالفتاح البرهان، قبل تنفيذها، ونقلت صحيفة «الراكوبة» السودانية، عن مصدر فى أسرة «البرهان» قوله إن «عبدالفتاح تقدم باستقالته 3 مرات، أول مرة كانت فى 19 أبريل الماضى، وبعدها يوم 25 من الشهر ذاته ولم تقبل، ثم قدمها مرة أخرى الأسبوع الماضى، وحتى الآن لم يبت المجلس فيها».

"المعزول" يمر بحالة نفسية سيئة.. وإحباط محاولة اغتيال "البرهان".. وأحد أقاربه: تقدم باستقالته 3 مرات

وفى سياق متصل أعلن قيادى فى قوى «الحرية والتغيير»، مساء أمس، وقف التفاوض مع «المجلس العسكرى الانتقالى»، إلى حين تشكيل مجلس قيادى لها، وقالت مصادر سودانية أخرى لـ«سكاى نيوز»، إن لجنة مكونة من «الحرية والتغيير»، وافقت على تشكيل قيادة موحدة للحوار مع «الانتقالى». وكان القيادى فى حزب «الأمة القومى»، المتحدث الإعلامى لقوى «نداء السودان»، صلاح جلال، أعلن أمس، عن فشل «الحرية والتغيير» للمرة الثالثة، فى تكوين «جسم قيادى» لتنسيق الأنشطة الخاصة بها، بسبب تحفظات لـ«تجمع المهنيين»، وقوى «الإجماع الوطنى»، مضيفاً أن «الحرية والتغيير وحلفاءه فى الإجماع الوطنى لهم أجندتهم الخاصة، وعلى الشعب رعاية ثورته وإبعادها من صراعات الأجندة الضيقة لبعض القوى».