أثنت الفنانة بدرية طلبة على الفنانة انتصار، مؤكدة أن أفضل عمل للفنانة انتصار مسلسل "ذات" للمخرجة كاملة أبو ذكري، مشيرة إلى أن "انتصار أدت الدور ببراعة ومهارة".

وأضافت، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والفنانة جيهان خليل في برنامج "سيرة الحبايب" المذاع عبر فضائية "TEN": "قامت أيضًا بدور رائع في فيلم واحد صفر، وانتصار كوميديانة رائعة جدا".

وتابعت: "انتصار أكثر واحدة تضحكني، والكوميدي صعب حد يضحكه، وفي برنامجنا كنت أنا الوحيدة اللي أضحك على انتصار لأني فاهمة إفيهاته، بعكس باقي المقدمين في البرنامج معنا".

وأوضحت الفنانة بدرية طلبة أن "انتصار لديها مشكلة عدم المجاملة، واللي في قلبها على لسانها، وممكن تحرج أي شخص بسبب لبسه أو مكياجه".

وأضافت: "انتصار طيبة جدا، ولكنها مبتعرفش تجامل، ومبتجيش على نفسها عشان حد". وأردفت: "لا تتحمل فشل أي شخص أمامها، ودائما تقول للوحش أنت وحش في وشه".