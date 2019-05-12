اليوم.. نظر دعوى وقف برنامج رامز جلال في رمضان

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، الدعوى المقامة من ضياء الدين الجارحي المحامي، المطالبة بوقف بث وإذاعة برنامج رامز جلال، "رامز في الشلال"، المذاع خلال شهر رمضان.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43414 لسنة 73 قضائية كل من رئيس المجلس الأعلى للإعلام بصفته، وشيخ الأزهر بصفته، والفنان رامز جلال مقدم البرنامج، وجون ريتشارد بصفته المفوض بالتوقيع عن شركة "إم بي سي" منطقة حرة.

وذكرت الدعوى أن العقيدة والدين لا يجوز الاستهزاء بهما لاعتبار ذلك دعوة للفتنة في بلد على رأسها الأزهر الشريف، فالاستمرار في إذاعة برنامج رامز جلال، يعد خللا إعلاميا، وليس عملا إبداعيا على الإطلاق، كما يعتبر إذاعته تضليل إعلامي واستهزاء بالأديان وهو ما يعاقب عليه القانون لكونه يتعارض مع القيم والمباديء.

وأضافت الدعوى، أن المدعى عليه لا يستطيع أن يقدم مثل هذه البرامج في بلاد الغرب التي تدعي الحرية، خصوصا إذا كان سيلحق الضرر لهم، وإنما يتم إذاعته في الدول الإسلامية للاستهزاء بعقيدة المواطنين، ظنًا منه أنه لا يوجد من يدافع عن العقيدة الإسلامية وتناسى وجود الأزهر الشريف ودوره في حماية المجتمع من بث السموم - وفق الدعوى-.