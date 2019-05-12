عامل نظافة يعثر على جثة طفلة رضيعة داخل كيس قمامة بالوادي الجديد

عثر عامل نظافة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، على جثة طفلة رضيعة، ملقاة داخل كيس قمامة بحي "المحابس"، بمدينة الخارجة.

وتلقى اللواء محمد كمال مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من اللواء عصام محمود مهني مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بالعثور على جثة جنين داخل كيس قمامة بمركز الخارجة.

وتبين ورود بلاغ من "ح. ع"، 30 سنة، عامل نظافة، ومقيم بمدينة الخارجة، لقسم شرطة الخارجة، يفيد أنه أثناء قيامه بعمله بجمع القمامة بحي "المحابس"، وتحديدًا أمام مدرسة السلام الابتدائية، وخلال تفريغ أحد صناديق القمامة عُثر على كيس بلاستيك بداخلة جثة "طفلة رضيعة"، وبها آثار نهش حيواني وزرقة في جميع أجزاء الجسم.

وتشكلت فرق بحث جنائي بقيادة الرائد محمد صابر عبدالباقي، رئيس وحدة مباحث قسم الخارجة، لفحص الواقعة، وتبين أن الجثة لجنين أنثى غير مكتملة النمو وتبلغ من العمر 35 أسبوعا رحميا، بما يعادل عمرها الجنيني داخل الرحم 6 أشهر.

وحرر المحضر رقم 1040 إداري قسم شرطة الخارجة، وأخطرت النيابة العامة والتي تولت التحقيق في الواقعة.

وأمر المستشار أحمد السيد، مدير النيابة العامة الجزئية بمركز الخارجة بالوادي الجديد، بانتداب الطبيب الشرعي من محافظة أسيوط، لتحديد سبب الإصابات في الجنين والوفاة ووجود شبهة جنائية من عدمه وبيان عما إذا كانت جرى ولادتها حية من عدمه، وهل الولادة طبيعية من عدمه.