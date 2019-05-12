توقيف 70 مهاجرا بعد غرق العشرات قبالة تونس

اعترض سبيل نحو 70 مهاجرا في البحر ونقلهم خفر السواحل الإيطالي إلى جزيرة لامبيدوسا، الجمعة الماضي، بعد محاولتهم الوصول إلى هناك دون أن يجري اكتشافهم.

وأعلن خفر السواحل، أن المهاجرين كانوا يستخدمون زورقا سريعا من النوع المستخدم فيما يسمى بـ"هبوط الأشباح"، في إشارة إلى العبور مباشرة من الساحل الأفريقي إلى إيطاليا دون رصد، ومع ذلك، جرى رصدهم عند دخولهم المياه الإقليمية الإيطالية، بحسب قناة "سكاي نيوز".

وانضم هؤلاء إلى أكثر من 60 شخصا جرى إنقاذهم في البحر ونقلوا إلى مينائي لامبيدوسا وأوغستا الجمعة، في حين يظل 70 شخصا على الأقل في عداد المفقودين بعد غرق سفينة قبالة سواحل تونس.

وقال رئيس الهلال الأحمر التونسي، إن الجثث ستستغرق أياما على الأرجح قبل أن تطفو على سطح البحر، لافتا إلى أنه حتى الآن، جرى انتشال 4 جثث فقط من قبل صيادين.

يذكر أنه دخل نحو 17000 مهاجر ولاجئ إلى أوروبا عن طريق البحر هذا العام، أي نحو 30% أقل من 24000 شخص وصلوا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وقالت المنظمة إن 443 شخصا لقوا حتفهم في أثناء عبور البحرالأبيض المتوسط في رحلات خطيرة حتى الآن من العام الجاري، مقارنة مع 620 شخصا خلال الفترة نفسها من عام 2018.