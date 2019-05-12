يتلقى "سامح" الذي يجسد دوره الفنان أحمد ذكي اتصالا هاتفيا غامضا من قبل الفنان إدوارد الذي من المفترض أنه متوفى يبلغه خلاله بالابتعاد عن معالجة "نوح الشواف" الذي يجدسه الفنان محمد رجب، ويعمل كطبيب معالج له.

وذهب سامح للفنان عبدالرحمن أبوزهرة الذي يجسد دور والده لإبلاغه بالمكالمة الهاتفية وطلب منه توخي الحذر لأن هذه المكالمة وراءها "لغز كبير" وتعني أن هناك أحد الأشخاص يراقبه، وهناك سبب وراء هذا الطلب.

ثم ذهب "سامح" مسرعا لزوجة الفنان إدوارد التي تجدسها الفنانة نورهان لمعرفة أسباب وفاة إدوارد وكان سببها الحالة النفسية السيئة التي تعرض لها بسبب الهلاوس التي كانت تظهر له من الحين للأخر تأثيرا لمتابعته وعلاجه لحالة "نوح الشواف" الذي كان الطيبب المعالج له منذ دخوله مستشفى الأمراض النفسية.

مسلسل علامة استفهام تدور أحداثه حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندراني الثري، الذي يحدث تغير واختلاف كبير في شخصيته خلال الأحداث، فيظهر وجه جديد له بسبب ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث

المسلسل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكي، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوي، عبدالرحمن أبو زهرة وآخرين.