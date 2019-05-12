يستضيف الإعلامي جمال عنايت مقدم برنامج "القاهرة اليوم" على قناة اليوم، غدا، الكابتن خالد بيبو نجم هجوم النادي الأهلي الأسبق وبشير التابعي نجم دفاع الزمالك الأسبق.

وستشهد الحلقة التعرف على أسرار جديدة عن حياة خالد بيبو وبشير التابعي، وهل أصبح بشير التابعي صديقا لبيبو بعد مباراة 6/1 الشهيرة في تاريخ النادين الأهلي والزمالك موسم دوري 2001 - 2002 .

كما سيجرى عرض مشاهد أهداف هذة المباراة، واستراجاع ذكرياتها مع أشهر لاعبين بها في ذلك الحين.

برنامج "القاهرة اليوم" يذاع يوميا في العاشرة ونصف، من تقديم جمال عنايت وبثينة توكل.