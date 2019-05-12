أسعار العملات اليوم في مصر

شهدت أسعار العملات اليوم، الأحد 12 مايو تباينًا بين الانخفاض والارتفاع أمام الجنيه المصري في بعض البنوك الحكومية والخاصة، ونستعرض أسعار صرف العملات كالتالي:

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.52 جنيه للشراء و4.57 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك التجاري الدولي نحو 4.53 جنيه للشراء و4.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجل الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر 17.07 للشراء، و17.17 للبيع، فيما سجل في البنك التجاري الدولي 17.06 جنيه للشراء و17.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في بنكي مصر والأهلي المصري نحو 19.14 جنيه للشراء و19.32 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك الإسكندرية 19.12 جنيه للشراء و19.32 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 22.17 جنيه للشراء و22.40 جنيه للبيع، وسجل في بنك اتش اس بي سي 22.19 جنيه للشراء و22.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 4.65 جنيه للشراء و4.67 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية 4.62 جنيه للشراء و4.67 جنيه للبيع.