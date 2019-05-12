"نصر و شعراوي" يشهدان توقيع عقد تسوية بين محافظة الدقهلية وجامعة الدلتا

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، توقيع عقد اتفاق تسوية ودية بين محافظة الدقهلية وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وذلك فى إطار حرص الوزارة على دفع عجلة التنمية وتشجيع الاستثمار وإزالة أى عقبات تواجه المستثمرين، وذلك بحضور المستشار محمد عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ووقع العقد كل من الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، والدكتور محمد ربيع، رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وذلك تكليلا لما أنجزته اللجنة المشكلة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رقم 19 لسنة 2019 لانهاء الخلاف حول قطعة الأرض المقامة عليها الجامعة، وبموجب هذا العقد تمنح جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ترخيصاً بالانتفاع على ذات المساحة المقام عليها الجامعة وقد نص العقد على تنازل الطرفين عن كافة الدعاوى القضائية المثارة وقرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادرة فى هذا الشأن والتى استمرت لمدة خمس سنوات منذ عام 2014.

وأوضحت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعمل بشكل مستمر على حل مشاكل المستثمرين وبذلت جهوداً كبيرة لحل هذه المشكلة وغيرها من المشكلات بما يحفظ حق الدولة ويضمن استمرار المشروع الاستثمارى للجامعة، مشيدة بجهود أعضاء اللجنة المشكلة لحل هذه المشكلة.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على التنسيق والتواصل المستمر مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لإنهاء كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين فى المحافظات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للحكومة لحل كافة مشاكل المستثمرين للمساهمة فى زيادة موارد دخل المحافظات، وتحصيل مستحقات الدولة، وخلق فرص عمل جديدة.

وأعرب الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن سعادته بالتسوية الودية لهذه المشكلة والتنازل عن كافة القضايا المتعلقة بها، مشيراً إلى أن المحافظة حريصة على التوسع في الجامعة وضمان نجاح المشروع.

وأكد الدكتور محمد ربيع، رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، أنه تم التوصل لتسوية هذا الخلاف الذى استمر ما يقرب من 14 عاماً والتنازل عن كافة القضايا المتعلقة به، مشيداً بجهود وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتنمية المحلية والمحافظة فى حل هذه القضية، مشيراً إلى أنه بعد هذا التوقيع سيتم إنشاء مستشفى للعلاج الطبيعى وطب الأسنان تابعة للجامعة.

جدير بالذكر، أن رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة لتسوية الخلاف المقام بين محافظة الدقهلية وجامعة الدلتا للعلوم ، برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعضوية كلا من وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية، وممثلين عن عدة جهات