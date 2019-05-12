حرب بين كاملة أبو ذكري و"عبدالعزيز".. والأخير: "هو المشهد حراق كده؟"

خرجت المخرجة كاملة أبو ذكرى عن صمتها فيما يتعلق بأزمة مسلسل "زي الشمس"، المشارك في سباق الدراما الرمضانية، خاصة بعد ما تجاهلت الشركة المنتجة كتابة اسمها على تتر المسلسل مقابل وضع اسم المخرج سامح عبدالعزيز الذي استكمل تصوير المسلسل بعد انسحابها.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، لكن نشر عبدالعزيز شكر لفريق عمل المسلسل بعد الإشادة بالأحدث خاصة بعد الحلقة الثالثة، ما يوحى أنه من قام فعليا بإخراج الحلقة، من خلال صورة مشهد من الحلقة معلقا: "الحمد الله أنه عجبكم، يارب يكمل على خير على قد مجهود الناس كلها، ناس المشهد اللي قبله وناس المشهد اللي بعده، واجعلنا سبب خير ونجاح لزمايلي يارب"، ليأتي الرد من "أبوذكري" في منشور عبر حسابها على "فيس بوك": "أبسطها يا محترم كنت ما تحطش اسمك على شغل أنت ما عملتوش".

وتابعت: "لا اخترت الديكورات وكل أماكن التصوير حتى الحلقة الـ 30 تقريبا، ولا الممثلين من كبيرهم لصغيرهم ولا شكلهم ولا طريقة أدائهم ولا الألوان، ولا اشتغلت مع السيناريست بالساعات على الحلقات، كنت تحط إسمك علي شغلك يا محترم لما يبتدي فعلا، لا ده إنت كمان بتقول مبسوط أوى أن عاجبكم شغلي، أنا الحقيقه كنت مش عايزه أتكلم ، بس الفجر زاد عن حده".

ارتفعت بعد ذلك حدة المواجهة بينهما، ورد عليها عبد العزيز فى منشور، جاء فيه: "قبضت نص فلوسك ورميت شغلك وعيالك وبعقد موثق في نقابة، أهم اتصرفوا، إندب بقى عشان ساعتين ونص من أصل 18 في 39 يوم، ودخلنا اللوكيشن بتاعك لقيناه كان كوافير حريمي كله نبر وغم، وياريت ظبطت إيقاع مشهد واحد في المونتاج، إحنا اللي بنظبطلك شغلك وبنتعامل معاه بمشرط جراح عشان نحافظ على اإقاعك ورجعت مونتير عشان شغلك أحافظ عليه لإني من المعجبين بشغلك ولازم أحافظ على وجهه نظرك بما أنك نطيت من المركب في عرض البحر".

وتابع: "ومادام الأم هربت من البيت يبقي كان لازم يشوفوا أب بديل، وبلاش أنا عشان أنا لا مخرج و لا مرهف ولا حساس أنا وحش، وفي messages بينا بخصوص الموضوع دا احترمها لوسمحت، أنت أكبر مني سناً ولازلت أستاذ رغم أني مش هقول كام فيلم ومسلسل وكليب وبرامج وحفلات وقنوات ووثائقيات وجوائز بس إحنا صنايعية مصر، بنشتغل بس، ومش ناقص مجد أنا أصلاً قاعد مربع في التاريخ، دا عشان خاطر مشيش فقط، وكل ممثلينك بيحبوك عشان اخترتيهم، احترم شغلهم وبلاش شغل حرق الأحداث دا، كل دا عشان مشهد واحد عمل تريند والله ماكان قصدي، هو طلع مني مشهد حراق".