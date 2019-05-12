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حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة 2 يونيو المقبل، لنظر الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات جامعة القاهرة التي أعلنها الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، على خشبة مسرح حفل الفنان الذي أقامته الجامعة في 16 أبريل الماضي.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 44724 لسنة 73 قضائية، أن هذه الواقعة مثلت سابقة تاريخية أساءت لجامعة القاهرة وللدولة المصرية، أقدم خلالها رئيس الجامعة على عرض مشهد مثير للسخرية، بحسب الدعوى، وأصدر عدة قرارات أمام مئات الألآف من الطلاب بإعتبارها مفاجآت.

وأشارت الدعوى إلى أن تلك القرارات تضمنت إعفاءكل طلاب المدن الجامعية من المصاريف خلال شهر رمضان، ومنح 5% لكل طالب في البكالوريوس والليسانس لم تسعفه درجات الرأفة في التخرج قائلا: "إحنا هنخرجك وخللي الـ5% على جامعة القاهرة".

كما تضمنت القرارات إعفاء كل طالب لن يسدد المصاريف الجامعية حتى يومها من سدادها، بالإضافة إلى منح طلاب الجامعة إجازة من 25 أبريل وحتى 29 قائلا: "ما ينفعش نيجي بينهم".

وأكدت الدعوى أن القرارات سالفة البيان التي أصدرها الخشت تمثل إهدارا لكل القيم والأعراف الجامعية، وتخالف توجهات الدولة بالارتقاء بمستوى التعليم والطلاب، بل وأصدرها بالمخالفة للقانون، لأنه غير مُختص بإصدارها، وتفتقد لأبسط قواعد العدالة والمساواة وتخِل بمبدأ تكافؤ الفرص بين طلاب الجامعات المصرية الأخرى، ومشوبة بعيب عدم المشروعية وعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها وتمثل إهدارا صارخا للمال العام.