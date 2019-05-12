محافظ الشرقية يطلق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس لزراعة مليون شجرة

أطلق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأحد، يرافقه المهندس علاء عفيفي نقيب الزراعيين بالمحافظة والمهندس حافظ شحاتة وقيادات نقابة المهن الزراعية بالمحافظة، المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة مليون شجرة مثمرة، بالمدرسة الثانوية الفندقية بالزقازيق، مشيدا بدور المبادرة في تحسين البيئة وتعظيم العائد الاقتصادي وأهمية تعميمها بالمحافظات.

ومن ناحيته، قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة مليون شجرة مثمرة تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة البيئة ونقابة المهن الزراعية حتى الأن في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والشرقية والمنيا وأسيوط وقنا والوادي الجديد والبحر الأحمر، بالإضافة لـ 7 جامعات مصرية.

وأوضح أن المشاركين في المبادرة حرصوا على مواصلة الحملة لزراعة الأشجار المثمرة، خلال شهر رمضان الكريم، تأكيدا على أهميتها في نشر ثقافة أهمية الأشجار المثمرة للبيئة والمجتمع، فضلا عن توفيرها عائدا اقتصاديا يخدم البيئة المحيطة، مشددا على أن المبادرة تساهم في الحد من تأثير التغيرات المناخية علي المدن والقري والطرق القومية كما أنها تساهم في الحد من ارتفاع معدلات التصحر ونشر ثقافة الاقتصاد الأخضر.

وأشار نقيب الزراعيين إلي أنه تم تنفيذ المبادرة حتي الآن في 10 محافظات، وانه سيتم استكمال المشروع في باقي المحافظات ضمن خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوسع في تشجير الأماكن العامة والطرق وممشي أهل مصر، وتجميل العاصمة والمدن بمختلف المحافظات.

وشدد "خليفة"، علي أن حملة زراعة الأشجار المثمرة تهدف إلي تحقيق هدفين الهدف الاول المشاركة في توفير الأمن الغذائي في المناطق الفقيرة و الحد والتكيف مع التغيرات المناخية وتوعية الشباب والأطفال بثقافة أهمية الأشجار والحفاظ عليها ورعايتها، موضحا إنه يتم تنفذ البرنامج في جميع المحافظات من خلال جدول زمني بالتنسيق مع الإدارات المحلية بالمحافظات.

وناشد نقيب الزراعيين وزاره الشباب ووزارة البيئة ورجال الاعمال للمشاركة في هذا البرنامج القومي والذي يخدم الفقراء والحفاظ علي البيئة والحد من تغيرات المناخ، مشيرا إلي أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة في مبادرة الرئيس كأحد أركان التكيف مع التغييرات المناخية، ومواجهة الأثار السلبية للتغيرات المناخي والحد من ارتفاع حالة التصحر التي تهدد البلاد.