قام المخرج سامح عبد العزيز، بحذف المنشور، الذي هاجم فيه المخرجة كاملة أبو ذكري، على خلفية اتهامها "عبد العزيز"، بنسب "شغلها" إلى نفسه فى مسلسل "زي الشمس"، الذي اعتذرت عنه واستكمله سامح عبد العزيز.

تراجع عبد العزيز، عن منشوره السابق، عبر حسابه على "فيس بوك"، قائلا: "والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس.. حاضر".

وقد خرجت المخرجة كاملة أبو ذكري، عن صمتها فيما يتعلق بأزمة مسلسل "زي الشمس"، المشارك في سباق الدراما الرمضانية، خاصة بعد ما تجاهلت الشركة المنتجة، كتابة اسمها على "تتر" المسلسل، مقابل وضع اسم المخرج سامح عبد العزيز الذي استكمل تصوير المسلسل بعد انسحابها.ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ولكنها نشرت "رسالة شكر" لفريق عمل المسلسل بعد الإشادة بالأحداث خاصة بعد الحلقة الثالثة، مما يوحى أنه من قام فعليًا بإخراج الحلقة، وهو ما علقت عليه كاملة في منشور عبر حسابها على "فيس بوك": "أبسطها يا محترم كنت ما تحطش إسمك على شغل أنت ما عملتوش".