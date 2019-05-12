ناقشت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019 - 2020، فيما يخص مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات.

وطالب ممثل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء بدعم المديرية بمبالغ كبيرة في الموازنة؛ لتتمكن من تقديم الخدمة الصحية وتلبية احتياجات المرضى، لافتا إلى أن المديرية ليس لديها موارد لأنها تقدم الخدمة الصحية بنسبة 90% منها مجانا نظرا للوضع الخاص لسيناء، وطلب زيادة بنود الأدوية والمواد الخام والمستلزمات السلعية والصيانة.

فيما طالب خالد أبوهاشم مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جنوب سيناء، بزيادة موازنة المديرية من من 44 مليونا لـ55 مليون جنيه، لوجود زيادة في عدد الأطباء والصيادلة هذا العام بـ400 طبيب وصيدلي تكليفات جديدة، وزيادة بند الصيانة بـ7 ملايين جنيه، والنظافة والأمن بـ14 مليون، وزيادة بند الانتقالات الداخلية.