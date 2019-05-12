استقبل الأستاذ الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم بمكتبه، السيد/أرون مايك رئيس برلمان غانا والوفد المرافق له.

فى بداية اللقاء، رحب الدكتور على عبدالعال برئيس برلمان غانا، مشيراً إلى العلاقات القوية والراسخة بين البلدين الشقيقين، مستحضراً العلاقات الوثيقة التى جمعت الزعيمين الراحلين جمال عبدالناصر والزعيم الغاني نكروما، مؤكداً على محورية دولة غانا في إقليم غرب إفريقيا في ضوء تجربتها السياسية الرائدة، ومشيراً إلى تقدير مصر للتجربة الاقتصادية لدولة غانا، خاصة في ضوء توجه دولة غانا لجذب استثمارات القطاع الخاص مبدياً رغبة الدولة المصرية في الشراكة الاقتصادية مع دولة غانا بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

أكد الدكتور على عبدالعال على أنه يعول على برلمانى البلدين في دفع وتعزيز العلاقات المصرية الغانية إلى آفاق أرحب، معلناً تدشين جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر وغانا للبناء على العلاقات الراسخة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، كما أشار سيادته إلى خطة مصر الطموح خلال رئاستها للإتحاد الإفريقي خاصة على مستوى بناء السلم والأمن الإفريقي، وكذا التجربة المصرية الرائدة في تمكين الشباب الإفريقي من خلال إعلان مدينة أسوان عاصمة للشباب الإفريقي واستضافتها لملتقى الشباب العربي الإفريقي في مارس الماضي بحضور السيد رئيس الجمهورية.

من جانبه، وجه السيد/ أرون مايك رئيس برلمان غانا جزيل الشكر والتقدير للدكتور على عبدالعال على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التى لقيها والوفد المرافق منذ قدومهم إلى مصر، واصفاً البرلمان المصري بأنه من أعرق برلمانات العالم، مشيداً بالدور المصري الرائد في قارة إفريقيا خاصة على مستوى دعم حركات التحرر الوطني الإفريقية من الاستعمار، مؤكداً على ضرورة دفع العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات بما فيها تحقيق التكامل الاقتصادي.