يحتفل الأزهر الشريف اليوم والذي يوافق السابع من شهر رمضان من كل عام، بمرور 1079 عامًا هجريًا على إنشائه.

وكان المجلس الأعلى للأزهر وافق في مايو العام الماضي برئاسة شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، على اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361 هـ يوما ومناسبة احتفالية كل عام.

ولم يظهر منصب شيخ الأزهر إلا بعد مرور 741 عاما على إنشاء الجامع الأزهر، وتحديدا عام 1101 هـ عندما تولى المنصب لأول مرة الشيخ محمد بن الخراشي الذي كان يلقب بشيخ الإسلام.

48 عالما تولوا منصب شيخ الأزهر آخرهم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الحالي، والذي تولى المنصب بعد وفاة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق وهم كالتالي:

الشيخ محمد عبدالله الخرشي المالكي.

الشيخ إبراهيم بن محمد بن شهاب الدين البرماوي الشافعي.

الشيخ محمد النشرتي المالكي.

الشيخ عبدالباقي القليني المالكي.

الشيخ محمد شنن المالكي.

الشيخ إبراهيم موسى الفيومي المالكي.

الشيخ عبدالله الشبراوي الشافعي.

الشيخ محمد سالم الحفني الشافعي.

الشيخ عبد الرؤوف السجيني الشافعي.

الشيخ أحمد الدمنهوري الشافعي.

الشيخ أحمد بن موسى بن داود أبو الصلاح العروسي.

الشيخ عبد الله الشرقاوي الشافعي.

الشيخ محمد الشنواني الشافعي.

الشيخ محمد بن أحمد العروسي.

الشيخ أحمد بن علي الدمهوجي الشافعي.

الشيخ حسن بن محمد العطار.

الشيخ حسن القويسني الشافعي.

الشيخ أحمد عبدالجواد الشافعي.

الشيخ إبراهيم الباجوري الشافعي.

الشيخ مصطفى العروسي.

الشيخ محمد المهدي العباسي الحنفي.

الشيخ شمس الدين الأنبابي الشافعي.

الشيخ حسونة النواوي الحنفي.

الشيخ عبدالرحمن القطب الحنفي النواوي.

الشيخ سليم البشري المالكي.

الشيخ السيد علي بن محمد الببلاوي.

الشيخ عبدالرحمن الشربيني.

الشيخ حسونة بن عبدالله النواوي.

الشيخ سليم البشري.

الشيخ محمد أبوالفضل الجيزاوي.

الشيخ محمد مصطفى المراغي الحنفي.

الشيخ محمد الأحمدي الظواهري.

الشيخ مصطفى عبدالرازق.

الشيخ محمد مأمون الشناوي.

الشيخ عبدالمجيد سليم البشري.

الشيخ إبراهيم حمروش.

الشيخ عبدالمجيد سليم البشري.

الشيخ محمد الخضر حسين.

الشيخ عبدالرحمن تاج.

الشيخ محمود شلتوت.

الشيخ حسن مأمون.

الدكتور محمد الفحام.

الدكتور عبد الحليم محمود.

الدكتور محمد عبدالرحمن بيصار.

الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.

الدكتور محمد سيد طنطاوي.

الدكتور أحمد الطيب.