أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أن جميع شركات الكهرباء لا تربح نهائيًا في الوقت الحالي، مؤكدًا أن مديونيات شركات الكهرباء لقطاع البترول بلغت 145 مليار جنيه.واضاف ان الشركات تشترى الغاز بسعر 3 دولارات وهو سعر كبير جدا.

وقال شاكر، أمام اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، إنه لابد أن يكون سعر بيع الكهرباء سعرا عادلا، ولا يمكن القبول بالوضع الحالي.

واعترف الوزير أن هناك زيادة في سعر الكهرباء أول يوليو المقبل، كما هو الحال فى كل بداية سنة مالية، مشيرًا إلى أنه صريح ولا يقول إلا الحقيقة، وأنه مستعد لتحمل كل التبعات في سبيل إصلاح الأوضاع.

وأوضح أنه منذ البداية كانت هناك شفافية في رفع الدعم خلال 5 سنوات من 2014 حتى 2019، لافتًا إلى أنه تم إنفاق 22 مليار جنيه على تطوير شركات التوزيع بالمقارنة مع ما كان ينفق من قبل وهو من 1-١.5مليار جنيه سنويا حيث تم تغيير 7.3مليون عداد إلى نظام العداد مسبق الدفع فى فترة وجيزة ، وتم رفع كفاءة التشغيل فيما يخص تكلفة واستهلاك الوقود والتى تستحوذ على 65% من سعر التكلفة للكهرباء.

وتابع أنه تم التعاقد مع شركة سيمنس الالمانية لانشاء 3محطات توليد جديدة ، وتم الانتهاء منها مما وفر 1.3مليار دولار سنويا .والمح وزير الكهرباء الى ان تعويم الجنيه اثر كثيرا على تكاليف التشغيل وزيادة المديونيات على قطاع الكهرباء.

وقال وزير الكهرباء، إن الوزارة تخطط للوصول إلى إنتاج 90 ألف ميجا وات من الطاقة الشمسية فقط، فضلًا عن 20 ألف ميجا وات من طاقة الرياح، وأن الهدف الحالي هو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة الأقل تكلفة.

وابدى وزير الكهرباء استعداد وزارته لتقديم كل الدعم والمساعدة لقطاع الصناعة ، جاء ذلك ردا على ما قاله المهندس فرج عامر بأنه ان الاوان لمساعدة قطاع الصناعة ، ولا يمكن القبول بأن يكون سعر بيع الغاز للمصانع 7.5 دولار للوحدة فى حين يبلغ السعر 2.9دولار فى انحاء العالم.

وأكد فرج عامر، أن ما يحدث مع قطاع الصناعة من مغالاة في أسعار الغاز والكهرباء غير مقبول، فضلًا عن عدم حصول المصدرين للدعم المقرر لهم قانونا، وأن الصناعة هي قاطرة التنمية في مصر وتستحق المساندة والدعم.

من جهته، طالب النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل اللجنة بتقسيط فواتير الكهرباء على المصانع، وعدم تشدد الشركات في معاملاتها مع المصانع.

وقال السلاب إن شركات الكهرباء تقطع التيار وتفرض غرامات بالملايين على المصانع بدون وجه حق، ورد الدكتور محمد شاكر بأنه يتم فصل أي موظف يثبت تحامله او خروجه عن مقتضي الواجب الوظيفي.

وطالب النائب رضوان الزياتي، بتفعيل الرقابة على سرقة الكهرباء والضرب بيد من حديد على كل من يسرق الكهرباء، وأن دعم المصانع ضرورة قومية لدفع الاقتصاد.