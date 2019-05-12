"BCG": منصات التجارة الإلكترونية توفر 3 ملايين وظيفة في أفريقيا 2025

كشف تقرير حديث صدر مؤخرا لمجموعة بوسطن الاستشارية "BCG"، تحت عنوان "كيف يمكن لمتاجر التسوق عبر الإنترنت من توفير فرص عمل في أفريقيا؟"، النقاب عن أن المنصات الرقمية عبر الإنترنت مثل "جوميا"، والتي تربط بين المتسوقين وموردي السلع والخدمات يمكنها توفير ما يقرب من 3 ملايين وظيفة جديدة في أفريقيا بحلول عام 2025، وبالتالي يمكن لمتاجر الإنترنت أن تعزز أيضا النمو الاقتصادي الشامل مع الحد الأدنى من التأثير السلبي على الأعمال التجارية الحالية.

ووفقا للبنك الدولي، تمثل نسبة الشباب المتعطل عن العمل في أفريقيا حوالي 60% من القوى العاملة المتعطلة في القارة السمراء، ومع تزايد عدد السكان البالغ 1.3 مليار نسمة بمتوسط عمر 20 عاما وتوقع وصول الطبقة المتوسطة التي تتراجع بشكل سريع الى 1.1 مليار من أصل 2.5 مليار أفريقي بحلول عام 2050، يؤكد على ضرورة توفير المزيد من فرص العمل في القارة.

وتعقيبا على تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية، أكد المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لـ"جوميا مصر" على الدور المؤثر الذي تلعبه منصات التسويق الإلكتروني من خلال انتعاش سوق التجارة الإلكترونية من جانب، والجانب الثاني أن هذه المنصات أصبحت قادرة على توليد عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب من الجنسين، غذ بلغت قوة العمل في مصر بنهاية عام 2018 وفقا للإحصاءات الحكومية 28.865 مليون فرد، 22.843 مليون للذكور، 6.022 مليون للإناث، وبلغت قوة العمل في الحضر 12.182 مليون فرد، بينما بلغت في الريف16.683 مليون فرد.

وتابع: "يسعدنا للغاية أن نكون قادرين على المساهمة في هذه الدراسة وتسليط الضوء على التأثير الايجابي الذي حققته جوميا وجميع متاجر الإنترنت الأخرى، والتي ستستمر في التأثير في زيادة فرص العمل في القارة"، مشيرا إلى أن تأثير "جوميا" في توفير فرص عمل تقدر بـ5000 وظيفة في 14 دولة فريقية تعمل بها بالإضافة إلى وظائف غير مباشرة للبائعين والشركاء اللوجستيين والوكلاء التجاريين وشركاء التسويق.

وسلط التقرير الضوء على مثالين للبائعين عبر "جوميا" في نيروبي وكينيا، واللذان تمكنا من توفير وظائف جديدة وزيادة المبيعات والإيردات بشكل واضح، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة تساهم متاجر الإنترنت في برامج تنمية المهارات وتشجيع رواد الأعمال.

ومن بين 420 ملیون أفریقي تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عاما، كان ثلثهم متعطل عن العمل اعتبارا من عام 2015 ً وفقا لتقدیرات بنك التنمیة الأفریقي، ووفقا للتقریر، سیتم توفير حوالي 58 % من إجمالي فرص العمل الناتجة عن متاجر التسوق عبر الإنترنت في قطاع السلع الاستهلاكیة، في حين ستنتج خدمات النقل 18% وقطاع السفر والضیافة 9%من عدد الوظائف.

وتؤكد الدراسة على التأثيرات الاقتصادية الإيجابیة لمتاجر التسوق عبر الإنترنت في أفریقیا والتي تعمل على مضاعفة دخل البائعين من خلال زیادة الطلب على السلع والخدمات في مواقع خارج نطاق شبكات البیع بالتجزئة التقلیدیة، بالإضافة إلى جذب المزید من النساء والشباب - الذین تم استبعادهم في بعض البلدان من سوق العمل، إلى القوى العاملة الرسمیة.

وتتمثل المهمنة في تحسين نوعية الحياة اليومية في أفريقيا من خلال الاستفادة من التكنولوجيا، لتقديم خدمات مبتكرة ومريحة عبر الإنترنت بأسعار مناسبة للمستهلكين، بالإضافة إلى مساعدة الشركات على النمو من خلال استخدامهم لمنصتنا للوصول إلى المستهلكين وخدمتهم. فتعتبر جوميا هي منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في إفريقيا والتي تنشط في ستة مناطق (14 دولة)، وتتكون منصتنا من متجرنا الذي يربط البائعين بالمستهلكين والخدمات اللوجستية لدينا، والتي تُمكّن من شحن وتوصيل الطرود من البائعين إلى المستهلكين وخدمة الدفع لدينا تُسهِل المعاملات بين العملاء النشطين على منصتنا في المتاجر المختارة.