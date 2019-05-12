أكدت الأمم المتحدة أن أول أيام إعادة الانتشار في 3 موانئ في الحديدة اليمنية تم وفق الخطط الموضوعة، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأضافت، أن الحكومة اليمنية ستعيد انتشارها في الحديدة وتنفذ الشق المتعلق بها عندما يطلب منها ذلك.