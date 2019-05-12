رفضت استكمال خطبتها.. كشف غموض مقتل أم وطفلها في ميامي

نجحت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأحد، خلال 48 ساعة في كشف غموض واقعة مقتل أم وطفلها بعدة طعنات داخل مسكنهما، بمنطقة ميامي، دائرة قسم شرطة المنتزه أول.

ولا تزال إدارة البحث الجنائي، تبحث عن المتهم وهو عراقي الجنسية.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، بورود إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بالعثور على جثة ربة منزل وطفلها داخل شقة محل سكنهما، بمنطقة ميامي، دائرة القسم، شرق الإسكندرية.

وأسفرت تحريات فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي، أن الجثة لسيدة تدعى "فاطمة. م. ع"، 35 عاما، ربة منزل، وطفلها يدعى "علي. ال. أ"، 11 سنة، مسجى على الأرض بالشقة المشار إليها، يرتديان كامل ملابسهما، وأن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى "على. ن"، 29 سنة، بدون عمل، عراقي الجنسية، "هارب"، ومقيم بمحافظة الإسكندرية.

وأكدت تحريات ضباط قسم شرطة المنتزه أول، أن المجني عليها مطلقة وتعرفت على المتهم منذ عده أشهر وكانت بينهما علاقة عاطفية فقرر خطبتها وتقديم بشراء شبكة ذهبية لها وبعد مرور الوقت، حدث بينهما خلافات بسبب شكها في سلوكه وطالبت منه فسخ خطوبتهما ولكنه رفض وحاول إقناعها لعده أيام ولكنها رفضت.

وأوضحت التحريات، أن المتهم قرر الذهاب إلى منزل المجني عليها لإقناعها بعدم فسخ الخطوبة، ولكنها رفضت فتعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" وسدد لها عدة طعنات بالرقبة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

فيما تبين أنه أثناء قتلها كان طفلها خارج المنزل يحمل على ظهره حقيبة مدرسية، وفور دخوله الشقة المشار إليها اندفع المتهم اتجاه وقام بقتلة، وسرق المصوغات الذهبية، وفر هربا.

وقال "م. ع"، والد المجني عليها في التحقيقات، إنه دائم الاتصال بابنته ولكن منذ يومين تبين إغلاق هاتفها المحمول فقرر الذهاب إلى محل سكنها برفقة نجلة للاطمئنان عليها، موضحًا أنه سأل حارس العقار عن أبنته وطفلها لكي يطمئن عليهما ولكن الحارس أفصح بأنه لم يشاهدهم منذ يومين فقررا كسر باب الشقة برفقة الأهالي، فتبين لهما قتلهما وقاما بإبلاغ شرطة النجدة.

وقال أحد شهود العيان، أنه شاهد المتهم أثناء خروجه من العقار وعلى ملابسة علامات من الدماء، فيما فحصت أجهزة البحث الجنائي كاميرات المراقبة ورصدت خروج المتهم من المنزل.

أخطرت النيابة العامة، وتحرر محضر رقم 5383 لسنة 2019 بقسم شرطة المنتزه أول، وجرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأصدر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزة في الإسكندرية، قرارا بضبط وإحضار المتهم "على. ن"، "هارب"، ووضعة على قوائم الممنوعين من السفر، بالإضافة إلى تقرير الطب الشرعي حول الواقعة عقب تشريح جثتي المجني عليهما لبيان سبب الوفاة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، والتحفظ على جميع الكاميرات بمحيط الحادث.