عثرت فرقة روسية للتنقيب عن الآثار، تحت تلة في مقاطعة أستراخان بجنوب روسيا، على مقابر، يعتقد أنها لقبائل بدوية كانت تقيم في المنطقة قبل أكثر من ألفي عام، وقال الخبراء، إنها تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وعثر المشاركون في البعثة، على مصوغات من الذهب والفضة وبعض المجوهرات، في عدة قبور، وكذلك على أسلحة وأدوات منزلية. وفي التل الواقع بالقرب من أستراخان، تم كذلك العثور على قبر، يؤكد الباحثون، أنه لسيد القوم حينذاك، لأنه مدفون في تابوت من الخشب الثمين، وعلى غطاء التابوت يوجد تمثال لرأس حصان مزين بالمعادن الثمينة، وتنوي السلطات المحلية، في نهاية عمل البعثة، تنظيم معرض خاص للتحف، التي تم العثور عليها في التل المذكور.