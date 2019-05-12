أمسية من زمن الفن الجميل يحييها النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته ضمن السهرات الرمضانية التي تنظمها دار الأوبرا على المسرح المكشوف، وذلك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 14 مايو.

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أجمل أغانيه الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد وتعاون فيها مع كبار الملحنين منها: "أكيد، حكاية وردية، ولا تسوى دموع، ح اتكلم، كوكب تاني، المليونيرات، حد يقول لحبيبي، بحلم على قدي ويا جريد النخل العالي" إلى جانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية التي اشتهر بأدائها.

وأعلن صالح سعادته لمشاركاته الدائمة في أنشطة دار الأوبرا المصرية، معتبرًا أنها بيته الذي يرغب دائمًا في التواجد على مسرحه وبين جمهوره المتذوق للفنون الراقية.