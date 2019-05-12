أطلق المجلس القومي للمرأة، منذ قليل، بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية المصرية العاملة في مجال صناعة الدواء، حملة قومية للتوعية بمرض الألم العضلي الليفي "الفيبروميالجيا Fibromyalgia"، المعروف اختصاراً باسم "FM" أو "لمسة الفراشة".

ويتزامن إطلاق الحملة مع اليوم العالمي للتوعية بـ"المرض"، والذي يوافق 12 مايو من كل عام.

يشارك في مؤتمر إطلاق "الحملة القومية"، كلاً من الدكتورة أحلام حنفي، مقرر لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة، وأساتذة طب في عدداً من الكليات، بالإضافة لمسئولي شركة "إيفا فارما"، الراعية لـ"الحملة القومية".