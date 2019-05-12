رد الشيخ خالد الجندي، على مزاعم الخارجية الإسرائيلية التي قالت إنه دافع عن إسرائيل، عبر فيديو للشيخ قال خلاله إن سب نبي إسرائيل يعقوب محرم.

ووجه الجندي رسالة إلى إسرائيل خلال حديثه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، على شاشة "dmc" قال فيها، إن هناك فارق بين الأخلاق والأدب والكراهية، فالكراهية مستوطنة في القلوب كالمستوطنات التي تبنوها على أرض فلسطين، والكراهية مستقرة في القلوب كاستقرار محاولات اغتصاب المسجد الأقصى، والكراهية لن تنتزع من القلوب كالأولاد والأبناء اللذين انتزعتموهم من أحضان أمهاتهم، وهيه الحقيقة لن ننساها أبدا بأي حال من الأحوال وكراهيتنا للعصابة الصهيونية لن ننساها".

وأضاف الشيخ أن فلسطين ستبقى راسخة في نفوس كل عربي وكل مسلم ولن ينعم الصهاينة بلحظة من لحظات الراحة إلا إذا استقرت فلسطين والفلسطينيون على أرضهم، وخرجوا من المخيمات غلى أرضهم ودورهم، وإلى سلامهم وعنبهم وزيتون وتينهم"، وعدد الشيخ الجرائم والمذابح الإسرائيلية التي نفذتها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وشدد الجندي: "لن يسمح لساننا بأن يتلوث بسب أو شتم، إنما ندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الذكرى الأخيرة، التي نرى بعدها فتحا مبينا وسلاما يشمل الجميع".