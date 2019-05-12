رد الشيخ خالد الجندي على مزوري حديثه عن سب "إسرائيل"، قائلا: "إسرائيل هو سيدنا يعقوب عليه السلام"، مؤكدا على أن كراهيتنا للنظام الصهيوني ليس معناه أن نقوم بإهانة الإسلام ومعتقدات الإسلام، فمعتقدات الإسلام تؤكد على احترم الأنبياء وتوقيرهم والرفع من أقدراهم، ولا شأن لنا بمن ينتحل صفاتهم.

وأضاف الجندي خلال حديثه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، على شاشة "dmc": "الملاعين ممن قطعوا الرؤوس وقامو بالعمليات الإرهابية، وقاموا باستهداف جيوش المسلمين ولعبوا برؤوس القتلى، وسفكوا الدماء واغتصبوا البنات والنساء، ونشروا الخراب، وهجروا دول، كانوا يرفعون راية لا إله إلإ الله محمد رسول الله، فهل معنى كراهيتنا للداعشيين الملاعين أن نتطاول على كلمة لا إله إلإ الله محمد رسول الله، أو كلمة الله أكبر".

وتابع الجندي: "علشان واحد قاتل استخدم الله أكبر نتطاول على الله أكبر، وعلشان بعض الصهاينة استغل اسم نبي كريم وهو سيدنا يعقوب وسموا أنفسهم به نتطاول على لفظ إسرائيل وكلمة إسرائيل"، "نحن لا علاقة لنا بدولة إسرائيل، نحن بيننا وبين كل عصابات الصهاينة ثأر لن ينتهي حتى تسترد الأراضي المغتصبة، وكلمة إسرائيل تعني عبد الله".

وأضاف الجندي: "نجمة داوود، هل كان سيدنا داوود له النجمة السداسية التي ينسبونها له؟، لأ، وهل كراهيتنا لتلك النجمة تعطينا الحق في السباب، نحن لسنا أمة سبابة أو شتامة".