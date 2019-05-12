لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، إثر اصطدام سيارة به في مدينة "النجيلة"، 70 كيلومتر غرب مرسى مطروح.

واستقبلت مستشفى النجيلة المركزي، اليوم، جثة مجهولة الهوية، وصلت إلى الاستقبال جثة هامدة لا يوجد بها نبض أو تنفس، وتعاني من جروح متفرقة بالرأس والجسم وكسر بالحوض مصحوب بنزيف داخلي مع اتساع متساوي ثابت في حدقتي العين، وتوقف عضلة القلب والتنفس بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية، وتم عمل انعاش قلبي رئوى لمدة 30 دقيقة دون استجابة.

وأكد الدكتور محسن طه عبدالرازق، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه سيتم نقل الجثة إلى الثلاجة وإخطار مفتش الصحة للمعاينة.