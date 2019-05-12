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رمضان صبحى يرحب بالبقاء في الأهلي

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محافظ كفر الشيخ يناقش عددا من القضايا والملفات مع الشؤون القانونية 

محافظ كفر الشيخ يناقش عددا من القضايا والملفات مع الشؤون القانونية 

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محافظ كفر الشيخ يؤكد على متابعة وتعظيم الإيرادات وتحصيل مستحقات الدولة

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