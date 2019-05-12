الصفحة الأولى من عدد الغد

تنشر "الوطن" في عدد الغد، "رئيس الوزراء يدعو لزيادة المكون المحلي في التصنيع.. ويؤكد مسألة حياة أو موت".

كما تقرأ في "رمضان بالمصري"، "مطروح.. الملك والعوام مقصد المريدين.. والفتح للاعتكاف".

وتنشر "الوطن" حوارا خاصا مع محمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء، يكشف خلاله محاربة البعض للإسلام بجهل ويطالب خلاله بمحاربة فكر "قطب والبنا والمودوي"، وتقرأ أيضا حوار آخر مع الفنان فتحي عبد الوهاب، يكشف خلاله طريقة تعامله مع الأدوار الشريرة وعن علاقة الأخلاق بالفن.

وفي "الوطن الرياضي"، مكافأت في الأهلي بعد تخطي سموحة.. والتوأم في قبضة لجنة الانضباط.