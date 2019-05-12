عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، تقريرًا مصورًا تحت عنوان "إيران والأزمة غير المسبوقة"، حيث تشهد إيران في الوقت الحالي أزمة غير مسبوقة بسبب العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة بسبب دعمها للجماعات الإرهابية، والميليشيات المسلحة، وكذلك أيضًا بسبب الاتفاق النووي.

واعترف حسن روحاني، الرئيس الإيراني، خلال التقرير بالأزمة التي تّضرب إيران في الوقت الحالي، في ظل انتشار البطالة وانهيار العملة المحلية ووجود نحو 40 مليون مواطن تحت خط الفقر، بجانب العقوبات الأمريكية ضد طهران، وناشد روحاني شعبه بالتوحد ضد هذه العقوبات.

وقال روحاني، إن الأوضاع في بلاده ربما تكون أصعب من أوضاع البلاد خلال الحرب مع العراق في الثمانينات، مضيفًا :" خلال فترة الحرب لم تكن لدينا مشكلات مع بنوكنا أو مبيعات النفط أو الواردات والصادرات، وكانت هناك عقوبات فقط على مشتريات السلاح".