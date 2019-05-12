أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، عن إدانتها بأشد العبارات تعرض 4 سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ كما تدين كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي وسلامة كل حدوده البرية والبحرية.

وأكد البيان تضامُن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الإمارات الشقيقة في مواجهة كل التحديات التي قد تواجهها والتصدي لكل المحاولات لزعزعة استقرار دولة الإمارات الشقيقة، مشيرا إلى العلاقات الخاصة والمتينة التي تربط البلديّن والعمل المشترك للتصدي لكافة التهديدات لأمنهما القومي واتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل حفظ أمن واستقرار دولة الإمارات وتحقيق رفاهية شعبها الكريم.

وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عن تعرض 4 سفن من جنسيات مختلفة لعمليات "تخريبية" ضمن مياهها الاقتصادية في خليج عٌمان بالقرب من ميناء الفجيرة، صباح اليوم، وفقا لـ"سي إن إن".

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية وام: "أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح اليوم لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الامارات".