التفكير في التخلص من عمرو سعد وعائلته بسبب كارت "ميموري" عليه فيديو يدين رجل الأعمال "كساب"، كانت نهاية أحداث الحلقة السابقة من مسلسل "بركة" الذي يعرض حاليا عبر قناة "cbc"، في تمام التاسعة مساء.

وشهدت أحداث الحلقة السابعة من العمل الدرامي، خطة رجل الأعمال "كساب" في التخلص من "بركة" عن طريق تلفيق قضية له وإدخاله السجن ثم قتله والتخلص من عائلته كلها، بمساعدة أحد رجاله يدعى "عشماوي".

وخلال الحلقة استطاع "بركة" تحميل جميع ملفات "كارت الميموري"، عبر برنامج على جهاز الكمبيوتر من أجل الاحتفاظ به، كفرصة للكشف عن "كساب"، لكن شهدت نهاية الحلقة القبض على "بركة" فيما تم إبلاغ "عشماوي" بقتل "فريدة" والدة بركة.

العمل الدرامي بطولة عمرو سعد، مع مشاركة كل من كمال أبورية، هالة صدقي، هنادي مهنا، رنا رئيس، عبدالرحمن أبو زهرة، رياض الخولي، إنعام سالوسة، صلاح عبدالله، المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم.

وتدور أحداث المسلسل في سياق درامي، إذ يُجسد عمرو سعد شخصية ذات أصول صعيدية، يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته في القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم في العاصمة، إلا أنه عن طريق الصدفة يجد نفسه مطاردًا ومهددًا، ويتورط في مشكلات كثيرة، لا يسانده فيها إلا والدته وابنة الجيران التي تحبه.