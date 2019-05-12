أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن مصر تدرك تماما قيمة ومكانة أبنائها، ولذلك تستثمر تلك المكانة في رفع وعي أبنائها بالعديد من القضايا المهمة، لا سيما تلك التي تمس أمنهم وسلامتهم.

وأشارت إلى أن حملة "أنت أقوى من المخدرات" تعتبر نموذجا أمثل لهذا الاستثمار، حيث بدأت هذه الحملة منذ أبريل 2016، وكان وقتها اللاعب محمد صلاح يلعب في الدوري الإيطالي، وبدأ معنا رحلة المشاركة التطوعية في الحملة، باعتباره سفيرا لصندوق مكافحة الإدمان، لمسيرة تمتد لأكثر من 3 أعوام.

وأوضحت: خلال هذه الفترة، استطعنا تقديم حملة ينظر إليها المتخصصين والخبراء الدوليين باعتبارها نموذجا في حملات خفض الطلب على المخدرات، لعدة أسباب، وهى أن اختيار النجم الدولي محمد صلاح، جاء بناء على منهج علمي، حيث أُجريت دراسة قبلية بشأن الشخصية الأكثر تأثيرا على الشباب المصري في مطلع عام 2015، وكان محمد صلاح الشخصية الرياضية الأكثر تأثيرا على الشباب، بجانب أنه من ضمن 100 شخصية الأكثر تأثيرا في العالم أجمع، وفقاً لمجلة "Time" العالمية.

جاء ذلك خلال إطلاق الوزيرة، المرحلة الخامسة من الحملة، بمشاركة النجم العالمي محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى، وبحضور عدد كبير من لاعبي الكرة والشخصيات العامة، وعمرو عثمان، مساعدها، مدير الصندوق.