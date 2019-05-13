شنّ حي الجمرك في الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، اليوم، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات على حرم الطريق بمنطقة المنشية، بحضور اللواء عبدالفتاح إبراهيم نائب مدير الأمن لقطاع وسط الإسكندرية، والعميد أشرف عبدالله مأمور قسم المنشية، قوات شرطة القسم ومعاوني المباحث.

وأسفرت الحملة عن ضبط 27 حالة سرقة للتيار الكهربائي، و10 حالات سحب للرخص، وضبط 40 ونشا و2 تروسيكل ودراجة بخارية بدون ترخيص، ورفع 78 حالة للإشغالات، و63 هالك، وتنفيذ 43 قرار إزالة إداري، و حالات عدم إعلان تسعيرة، وتحرير 8 محاضر لحالات عدم حمل شهادة صحية، وتحرير 4 محاضر عدم إعلان الأسعار، بالإضافة إلى ضبط 5 قطع سلاح أبيض وحالة حكم بالحبس.

شملت الحملة شوارع: محمد كريم وميدان عرابي وميدان التحرير وابن الرشد وشارع الغرفة التجارية خلف جامعة سنجور.

وجاءت الحملة بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق برئاسة العميد حسن الإمام مدير الإدارة، بالتعاون مع مباحث التموين والكهرباء والمرور وإدارة البحث الجنائي، وتم تنفيذ الحملة بمرافقة إدارة إشغال الطريق بالحي، ووحدة التدخل السريع، وإدارة المتابعة الميدانية والرصد البيئي والطرق بالحي.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما تم التحفظ على العديد من الإشغالات والمخالفات التي تتعدى على حرم الطريق العام، وإيداعها بمخازن شرطة المرافق،ومازالت الحملات مستمرة بنطاق الحي لفرض الإلتزام وضبط الشارع ومنع عودة المخالفين مرة أخرى.