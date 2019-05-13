أعلن الجيش الوطني الليبي، رصد تحرك لتنظيم داعش الإرهابي في مناطق الجنوب الغربي الليبي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مليشيات طرابلس بدأت تستخدم طائرات تركية بدون طيار في قصف قوات الجيش، وذلك بعد إسقاط العديد من المقاتلات التابعة لها.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، الأحد، إن الجيش الليبي يواصل استهداف المليشيات في طرابلس، موضحا في الوقت ذاته أن العديد من تلك المليشيات اختفت بعد قصف مواقعها.

وأشار إلى أن تنظيم داعش شن هجمات عدة، شملت مركز تدريب في سبها، وكل تلك الهجمات منيت بالفشل، وانتهت بمطاردة العناصر الإرهابية وملاحقتها في الصحراء.

وأضاف المسماري أن تنظيم داعش الإرهابي يحاول صرف انتباه الجيش الليبي عن الهدف الأساسي لعملية طرابلس، لافتا إلى أن مناطق الجنوب الغربي الليبي لا تزال تخضع لعمليات تطهير من الجيوب الإرهابية ينفذها الجيش.