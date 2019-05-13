مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13-5-2019 في مصر

تقدم "الوطن" خدمة مواقيت الصلاة، اليوم، الإثنين 13 مايو، في عدد من محافظات الجمهورية، وفقا للهيئة المصرية العامة للمساحة والتي جاءت كما يلي:
مواقيت الصلاة في محافظة أسوان
أذان الفجر 3:36
أذان الظهر 11:45
أذان العصر 3:09
أذان المغرب 6:23
أذان العشاء 7:44
مواقيت الصلاة في محافظة السويس
أذان الفجر 3:20
أذان الظهر 11:46
أذان العصر 3:23
أذان المغرب 6:35
أذان العشاء 8:02
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة
أذان الفجر 3:25
أذان الظهر 11:51
أذان العصر 3:28
أذان المغرب 6:40
أذان العشاء 8:07
مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية
أذان الفجر 3:24
أذان الظهر 11:52
أذان العصر 3:30
أذان المغرب 6:42
أذان العشاء 8:10
مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية
أذان الفجر 3:26
أذان الظهر 11:57
أذان العصر 3:36
أذان المغرب 6:47
أذان العشاء 8:16