مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13-5-2019 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم في مصر

تقدم "الوطن" خدمة مواقيت الصلاة، اليوم، الإثنين 13 مايو، في عدد من محافظات الجمهورية، وفقا للهيئة المصرية العامة للمساحة والتي جاءت كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر 3:36

أذان الظهر 11:45

أذان العصر 3:09

أذان المغرب 6:23

أذان العشاء 7:44

مواقيت الصلاة في محافظة السويس

أذان الفجر 3:20

أذان الظهر 11:46

أذان العصر 3:23

أذان المغرب 6:35

أذان العشاء 8:02

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر 3:25

أذان الظهر 11:51

أذان العصر 3:28

أذان المغرب 6:40

أذان العشاء 8:07

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

أذان الفجر 3:24

أذان الظهر 11:52

أذان العصر 3:30

أذان المغرب 6:42

أذان العشاء 8:10

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر 3:26

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 3:36

أذان المغرب 6:47

أذان العشاء 8:16