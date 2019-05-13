أصيب خمسة أشخاص من أسرة واحدة، بقرية أولاد الشيخ، مركز المنشأة، بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة.

وتلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المنشأة، بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول كل "مصطفى. ع. م" 35 عاما، عامل، و"أمال. ا. ع"، 20 عاما، ربة منزل، و"هدية. ا. ع"، 65 عاما، ربة منزل، و"فاطمة. م. ع"، 3 سنوات، و"عزه. م. ع"، 6 سنوات، جميعهم أسرة واحدة ويقيمون بناحية أولاد الشيخ، دائرة المركز، مصابين بحالة إعياء وقيىء مستمر، بسبب تناول طعام فاسد وتم تحويلهم لمستشفى سوهاج العام.

وبالانتقال والفحص، وسؤال المصاب الأول قرر حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة بالمنزل ونفي الشبهة الجنائية، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.